V zadnjih nekaj letih je vse več svetovnih milijonarjev (dodatno) nepremičnino nabavilo ravno na Novi Zelandiji. Med najbolj znanimi so ustanovitelj podjetja PayPal Peter Thiel, nekdanji voditelj na kanalu NBC Matt Lauer in soustanovitelj podjetja LinkedIn Reid Hoffman. Pred leti so največ nepremičnin na Novi Zelandiji pokupili kitajski, avstralski in britanski bogataši, po izvolitvi Donalda Trumpa na čelo ZDA pa so se na vrh seznama povzpeli ameriški milijonarji in milijarderji.

Levosredinska vlada s premierko Jacindo Ardern na čelu pa ravno njih krivi za vse hujšo nepremičninsko krizo v državi, ki je obenem v svetovnem vrhu po številu brezdomcev. Aktualna vlada je prepričana, da bodo s prepovedjo nakupa hiš tujcem – to naj bi v parlamentu sprejeli prihodnji teden - pomagali pri znižanju trenutno vrtoglavih cen nepremičnin. V desetih letih pa naj bi zgradili še dodatnih 100.000 cenovno ugodnih in dostopnih zemljišč.