Prvi krog nove sezone v 2. slovenski nogometni ligi ni prinesel večjih presenečenj in je že nakazal, kdo bi utegnil krojiti vrh lestvice. A za resnejše analize bo treba počakati še nekaj tednov, ko bo za klubi več tekem. V drugem krogu bo tako le en obračun, v katerem se bosta pomerili moštvi, ki sta na uvodu v novo sezono zmagali. Novopečeni drugoligaš Beltinci je pred tednom dni na kolena spravil Bilje, tokrat pa se bo udaril z Rogaško, ki je bila boljša od Brd.

Ena od ekip, ki bo želela popraviti vtis s prve tekme, je zagotovo ekipa Radomelj. Nogometaši glavnega trenerja Nervina Bašića so v nedeljo po izredno dobri predstavi minimalno zgubili na gostovanju pri Nafti v Lendavi in tako v sezono krenili drugače, kot so si želeli. Na prvi domači tekmi bodo gostili novomeško Krko, ki se že lahko pohvali s tremi točkami, saj je s 3:2 premagala Ilirijo. »Proti Novomeščanom želimo ponoviti dobro predstavo iz Lendave, a seveda s to razliko, da tokrat pridemo do treh točk,« je povedal 20-letni nogometaš Radomelj Gašper Trdin.

Najvišjo zmago so v prvem krogu dosegli nogometaši Drave, ki so se v lanski sezoni za vstop v 1. SNL bojevali na dodatnih kvalifikacijskih tekmah proti Triglavu, a bili neuspešni. Na gostovanju so Brežice odpravili s kar 5:1, tokrat pa bodo gostili Bilje. Trener Simon Sešlar je bil z visoko uvodno zmago sicer zadovoljen, a je poudaril, da je v igri njegovega moštva še precej prostora za napredek. Pred obračunom proti Biljam je svoje varovance posvaril, da kakršno koli podcenjevanje nasprotnika ne pride v poštev.

Pari 2. kroga, danes ob 17.30: Kalcer Radomlje – Krka, Jadran Dekani – Nafta 1903, Drava Dakinda Ptuj – Vitanest Bilje, Ankaran Postojna – Brežice Terme Čatež, AŠK Bravo – Fužinar, jutri ob 17.30: Brda – Roltek Dob, Beltinci – Rogaška, CherryBox24 Tabor Sežana – Ilirija 1911.