Že v prvem krogu tekmovanja v drugi slovenski ligi so gledalci videli zanimive tekme. Nafta je prišla do zmage, potem ko je bil Dob kaznovan za neizkoriščene priložnosti v prvem polčasu, v katerem je prevladoval in zadel vratnico.

Mura je z visoko zmago proti Fužinarju potrdila vlogo favorita lige. Tekma je bila praznik nogometa na Koroškem, saj si jo je ogledalo kar 900 gledalcev. Tudi Bravo se je dobro znašel v vlog favorita na gostovanju v Rogaški Slatini. »V drugem polčasu smo začeli igrati po našem modelu s hitro odvzeto žogo in takojšnimi podajami v globino. Tako smo si ustvarjali veliko priložnosti. Vesel sem, da se je naše načrtno delo potrdilo tudi v praksi,« je povedal trener Brava Dejan Grabič. Tudi Ilirija je z visoko zmago proti Krki potrdila velike načrte. Le remi Radomelj z ambicioznim novincem iz Sežane je manj od pričakovanj kluba. Gostitelji so prišli do točke v 91. minuti z zadetkom Alena Hajrića.

Drava je sklenila štiriletno sodelovanje z investitorji iz Nigerije. Za slovensko-nigerijsko navezo ima veliko zaslug nekdanji nogometaš Drave Odiri Jonathan Endourance, ki je z vztrajnostjo prepričal investitorje in bo odslej v klubu v vlogi športnega direktorja.

Izidi prvega kroga: Nafta 1903 – Roltek Dob 1:0 (0:0). Strelec: 1:0 Roginić (50), gledalcev 700, sodnik: Matković.

Farmtech Veržej – Jadran Dekani 0:2 (0:0). Strelca: 0:1 Ščulac (73), 0:2 Stepančič (85), gledalcev 150, sodnik: Kovačič.

Fužinar Ravne Systems – Mura 1:4 (0:2). Strelci: 0:1 Bobičanec (26), 0:2 Kozar (57), 0:3 Sirk (77), 1:3 Stočko (89), 1:4 Kozar (93), gledalcev 900, sodnik: Žganec.

Rogaška – AŠK Bravo 0:3 (0:1). Strelci: 0:1 Kurtović (29), 0:2 Sredojević (56), 0:3 Agboyi (86), gledalcev 400, sodnik: Vivod.

Kalcer Radomlje – Cherrybox 24 Tabor Sežana 1:1 (0:0). Strelca: 0:1 Gulić (59), 1:1 Hajrić (91), gledalcev 200, sodnik: Podgoršek.

Brežice Terme Čatež – Brda 1:0 (1:0), Strelec: 1:0 Azinović (35), gledalcev 300, sodnik: Tošeski,

Ilirija 1911 – Krka 4:1 (0:0), Strelci: 1:0 Urtelj (50), 1:1 Wilson (66), 2:1 Nukić (70), 3:1 Zadnikar(75), 4:1 Tiganj (92), gledalcev 300, sodnik: Tkalčič.

Zarica – Drava Ptuj 1:2 (1:1). Strelci: 1:0 Žurga (4), 1:1 Panikvar (31/11 m), 1:2 Tomžič Šeruga (79), gledalcev 100, sodnik: Balažič.

Pari prihodnjega kroga, petek ob 18. uri: Bravo – Nafta, sobota ob 17. uri: Dekani – Brežice, ob 17.30: Sežana – Ilirija, Drava – Brda, Krka – Rogaška, Dob – Veržej, nedelja ob 17.30: Mura – Radomlje, Zarica – Fužinar.