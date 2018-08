»Tudi letos smo se s ponudniki uskladili, da bodo na prireditvenem prostoru imeli liter terana po šest evrov, porcija desetih dekagramov pršuta bo ravno tako po šest evrov,« je povedala Sonja Ščuka v imenu zavoda za šport, turizem in prosti čas iz Sežane, ki mu je bila zaupana izvedba letošnjega največjega turistično-gastronomskega dogodka na Krasu. Pestro je bilo že včeraj zvečer, ko se je na Bunčetovi domačiji v sklopu kulinaričnega dogodka Terra Carsus – kulinarika Krasa predstavilo osem kraških gostincev ter enajst domačih vinarjev in ostalih ponudnikov kraških dobrot.

Poseben gost uvodnega dogodka je bil kuharski mojster Janez Bratovž, lastnik restavracije JB. Isto lokacijo je vredno obiskati tudi danes in jutri, saj so tu na ogled Pepin kraški vrt in Pepina zgodba, ki predstavljata postavitev kraškega vrta in kraške gmajne, oba sta prejela prestižni nagradi na svetovni razstavi vrtov v Londonu, ter soba Borisa Pahorja. Danes bo možno sodelovati na različnih delavnicah s prikazom starih obrti, degustirati kraška žganja, likerje, različne vrste medu in čaje ali pa si pod večer ogledati razstavo kraških noš. Jutrišnji dan se bo začel z jutranjim kolesarjenjem po 32-kilometrski krožni trasi ali s pohodom po Teranovi poti, ki v dolžini sedmih kilometrov obkroža naselje. Od 10. do 18. ure bo odprla svoja vrata tudi pršutarna Kras v Šepuljah, kjer se bo s svojimi vini predstavila tudi zadružna klet Vinakras iz Sežane.

Dve srebrni v Londonu Razlogov za optimizem je pri obeh več kot dovolj. V največji slovenski pršutarni, kjer na leto naredijo pol milijona pršutov, so po letošnjem prevzemu podjetja s strani podjetja Jata Emona, po izjavi direktorja Stojana Hergoutha, poslovanje v slabe pol leta spet pripeljali v pozitivne številke. Največji svetovni pridelovalec terana na svetu, podjetje Vinakras iz Sežane, pridela približno 600.000 litrov tega vinskega posebneža. Zadrugo s 236 člani vodi direktor Marjan Colja, ki je posebej ponosen na kar dve srebrni medalji za svoja terana, prejeli so ju letos na najprestižnejšem vinskem ocenjevanju Decanter v Londonu. Višek dogajanja bo ob 15. uri, ko se bo v tradicionalni povorki poleg ostalih skupin in vinskih kraljic letos predstavilo šest vozov s tematiko starih kmečkih opravil ali drugih lokalnih posebnosti. Na prireditvenem prostoru, kjer bo preko dneva kmečka tržnica in program za otroke, bo tudi sklepna prireditev s podelitvijo priznanj desetim kraškim vinarjem z najbolje ocenjenimi terani PTP, ki so s tem dobili možnost tudi samostojne ponudbe na prazniku. Po mnenju Mirjane Košuta, predsednice komisije, je imelo letos pet ocenjevalcev strokovnjakov težko delo, saj so bila zlasti najboljša vina po kakovosti zelo izenačena in vsa z vrhunskimi vtisi.

Druženje s čredo oslov Od danes do okvirno 19. avgusta bo pestro tudi v Štanjelu, kjer bo po uspešni lanskoletni premieri spet potekal Poletni Štanjel. Osrednja dogodka bosta pripovedovalski simpozij Koraki v pravljični svet – delavnica pripovedovanja in festival Kamišibaj. Idilične srednjeveške uličice, grajsko dvorišče in številne galerije bodo v teh dneh pod okriljem zavoda Komenski Kras napolnili številni kulturni in umetniškimi dogodki. Poleg vsakodnevno organiziranih vodenj po naselju bo obiskovalcem omogočeno tudi druženje s čredo pravih oslov.