Franc Bogovič: Veliko raje bi videl sredinsko kot popolnoma levo ali desno vlado

Intervju s Francem Bogovičem, evropskim poslancem in nekdanjim prvakom Slovenske ljudske stranke, ki je pod njegovim vodstvom leta 2014 prvič obtičala pred vrati parlamenta in tam ostala tudi po nedavnih državnozborskih volitvah, smo posneli v prostorih Hiše Evropske unije v Ljubljani. Postregli so mu jutranjo kavico, zato nas je zanimalo, ali bi lahko iz njenih usedlin napovedal, katere politične stranke bodo v novi koaliciji. »To se mi zdi do konca nepredvidljivo,« je dejal.