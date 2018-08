Koželj je izkušnje v domačem in mednarodnem nogometnem okolju sprva pridobival na področju varnosti in integritete, katere ključna naloga je zagotoviti, da se v nogometnem okolju vzpostavijo pogoji, kjer ima glavno vlogo nogomet, so zapisali pri Nogometni zvezi Slovenije.

»Njegovo aktivno delovanje v zadnjem letu je bilo usmerjeno v izobraževanje igralcev, uradnih oseb in trenerjev, kar je ključno za doseganje cilja na področju, ki ga je upravljal. Poleg opravljanja funkcije posrednika med nogometnimi deležniki in uradnimi institucijami je kot vodja področja integritete skrbel tudi za izmenjavo informacij in izkušenj z administracijo Evropske nogometne zveze Uefa,« so pojasnili pri NZS.

Koželj, 39-letni diplomirani ekonomist, je bil pred zaposlitvijo na krovni nogometni zvezi zaposlen v policiji.

»Znanje in večletne izkušnje pri delu z ljudmi in vodenjem delovnih skupin bo tako prenesel v okolje nogometne zveze, pri čemer v ospredje postavlja dobre medsebojne odnose in pomembnost razvoja kompetenc posameznikov. Koželj bo nadaljeval delo svojih predhodnikov in poglobil sodelovanje NZS z medobčinskimi nogometnimi zvezami, klubi, sodniki, trenerji in ostalimi nogometnimi deležniki. Prepričan je, da lahko s skupnimi močmi slovenski nogomet razvijamo in ohranjamo na najvišji ravni,« so še dodali pri NZS.

Koželj, ki je na NZS zaposlen od leta 2016, bo nove naloge pri vodenju NZS prevzel 16. avgusta. Mandat bo trajal do leta 2022.