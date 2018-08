Do neljubega incidenta je prišlov zadnji tretjini tekme. Tedaj je s polpraznih tribun neznani navijač proti igrišču zalučal plastenko vode in pri tem v glavo zadel stranskega sodnika Fredrika Klyverja, ki je okrvavljen padel na tla. Glavni sodnik Mohammed Al-Hakim je zaradi tega začasno z igrišča umaknil obe ekipi, tekma pa se je nadaljevala, potem ko je Kylverja ob robu igrišča nadomestil četrti sodnik.

Po tekmi, ki se je končala z zmago gostov z 2:0, je avstrijski klub ostro obsodil dejanje navijača. »To je nesprejemljivo in škodi ugledu nogometa in našega kluba. Navijača, ki je to storil, smo ujeli in razmišljamo o kazni,« so sporočili iz Sturm Gradca.