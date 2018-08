Športnost je bila in bo pisana z veliko začetnico, corvette pa je avto, ki lastniku poganja adrenalin po žilah. Zdi se, da je štirikolesna legenda nesmrtna, o čemer pričajo tudi prodajne številke, saj jih je tekoči trak zapustilo že 1,6 milijona, največ v letu 1979, in sicer 53.807.

2000 $ naj bi v skladu s prvotnimi načrti stala corvette, ko so Harleyju Earlu naročili njen razvoj. Zato ni čudno, da so si motor sposodili iz že obstoječe palete chevroletov, 150 konjev pa je bilo podhranjenih, saj je bil pospešek do stotice le 11,5 sekunde. Kljub drugačnim željam je začetna cena dosegla 3498 dolarjev.

1963. leta je na cesto zapeljala druga generacija C2, katere motor je imel že 360 konjev, za avto, ki je bil naprodaj kot kupe in kabriolet, pa so dejali, da je neverjetno privlačen.

»ZL-1 je ferrari, ki ponuja še nekaj več, ne samo hitrost in odlične zavore. Pospeški so neverjetni. Pravzaprav beseda pospešek ni ustrezna temu, kar voznik občuti. Avto je vse prej kot hladen in mrtev kos kovine in plastike. Dejansko je corvette precej bolj živa kot številni fantje, ki jih vsak dan vidimo v telovadnici, ko krepijo svoje telo,« pravi Eric Dahlquist, testni voznik.

Ambasadorji so bili astronavti

S corvette je bil od leta 1959 povezan tudi eden prvih astronavtov Alan Shepard. Avto mu je bil všeč, vodja inženirjev Zora Arkus - Duntov pa ga je izbral kot testnega voznika predserijskih različic. Sodelovanje so nadgradili s kolegoma astronavtoma Gusom Grissomom in Gordonom Cooperjem. Astronavti so postali nekakšni ambasadorji znamke in so nastopali v televizijskih oglasih. S corvette so prevozili po 3000 milj, nato pa jo zamenjali za novo. Ljudje, ki so bivali v bližini vesoljskega centra v Houstonu, se spominjajo, kako so astronavti dirkali med sabo, policisti pa so previsoke hitrosti tolerirali in si zatiskali oči.

3,47 registrirane corvette na 1000 prebivalcev imajo v Michiganu v ZDA, kjer so še posebno priljubljene. Zanimivo je tudi, da ima kar 47 odstotkov lastnikov višješolsko izobrazbo, njihova povprečna starost pa je 53 let.

1982. leta je glasbenik Prince napisal pesem Majhna in rdeča corvette (Little red corvette). Ob njegovi smrti pred dvema letoma so se nanj spomnili z oglasom, na katerem se je bral epitaf: »Punca, to je bilo veliko prehitro!«

650 KM oziroma 478 kW premore zadnja generacija corvette z oznako Z06, za pogon katere je zadolžen 6,2-litrski osemvaljni motor. Avta s pospeškom 2,95 sekunde do stotice se je znova oprijel vzdevek sting ray, ki so ga že uporabili pri corvette med letoma 1963 in 1967 ter 1969 in 1976.