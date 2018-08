Nedolgo tega je to na lastni koži, po njegovih besedah celo dobesedno, saj naj bi ga udarjanje ledenih kroglic ob pločevino njegovega novega (rabljenega) štirikolesnika bolelo enako, kot bi kdo udarjal njega, občutil tudi znanec. Ki se je po naključju znašel sredi neurja na Dolenjskem. A se, kljub opisanim silnim bolečinam, ni odločil, da bi se ustavil pod prvim nadvozom, kot se je nespametno, vsaj ko se je sam vozil mimo dveh, menda odločilo kar nekaj voznikov. Da, očitno vsa silna opozorila zadnjih let, kako nevarno je takšno početje, nikakor ne naletijo na plodna tla in so nekateri zaradi ljubezni do avtomobila pripravljeni tvegati katastrofo. Kakor koli, ves obupan je omenjeni znanec potožil, da udrtin niti štel ni, ker jih je preveč, in da njegov avto pač ne bo nikdar več tak, kot je bil, ker ustreznega zavarovanja (še) ni imel. H kleparju oziroma ličarju pa ga vseeno ne bi peljal, ker bi ga za sorazmerno majhno popravilo vse skupaj zagotovo stalo preveč.

Nemara gre za poklicno deformacijo, a zdelo se mi je neverjetno (malce manj morda, ko sta še dva od štirih v družbi, ki je bila priča zgornji izpovedi, zatrdila enako), da omenjeni znanec še ni slišal za možnost posebnega popravila udrtin zaradi toče. Tudi tretji pa se je pravzaprav motil, saj je omenil »vakuumsko popravilo«, a je pravilno poimenovanje vsakega takšnega popravila, kot ga poznajo tisti, ki se s tem poklicno ukvarjajo, hladno popravilo. To pomeni, da na primer pri strehi razdrejo strop in s posebno palico udrtino »zmasirajo« od spodaj, z zunanje strani pa uporabljajo še dodatno luč, pod katero se natančno vidi, ali je vse poravnano. In če poškodbe niso tako hude, da je počen lak, se da na tak način popraviti veliko večino vseh poškodb, ki jih na avtomobilski pločevini naredi toča.

Vse skupaj je torej še en razlog več, če je pri kom skrb za avto še vedno večja kot skrb za lastno življenje, da se ustavljanje pod nadvozi, mostovi in v predorih med točo preneha. Četudi nimate urejenega kasko zavarovanja, ki krije tudi poškodbe toče. No, tega si je vsekakor pametno zagotoviti, a tudi če si ga ne, ni vse izgubljeno. Omenjeni znančev avto so denimo popravili v nekaj urah, za popravilo pa je plačal manj kot sto evrov. Kar pomeni, da v primeru poškodovanega avtomobila zaradi toče besedam iz naslova pogosto lahko dodamo… »ni prepozno«.