Železniški povezavi, ki bo znova povezovala Ljubljano in Trst oziroma Videm, je na današnji seji zeleno luč prižgala deželna vlada Furlanije - Julijske krajine, ki je po poročanju Primorskega dnevnika neke vrste politični pokrovitelj dogovora med Slovenskimi železnicami (SŽ) in italijansko železniško družbo Trenitalia.

Mednarodni vlak Ljubljana-Benetke so ukinili decembra 2011, dve leti pozneje pa so uvedli čezmejno povezavo med Sežano in Opčinami. Na sodobnih električnih vlakih bo prostor za 272 potnikov in za trideset koles.

Italijanski državni prevoznik Trenitalia bo na relaciji predvidoma vozil dvakrat na dan.