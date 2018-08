V svoji karieri se je vedno branila sama, nekoč je enega od soigralcev zaradi nespodobnosti celo klofnila. Je pa priznala, da so trije legendarni hollywoodski igralci, Michael Douglas, Jack Nicholson in Warren Beatty, sklenili stavo, kdo jo bo prvi spravil v posteljo. Trdi, da nikomur ni uspelo. Jack Nicholson je bil menda najvztrajnejši in je še posebej rad dražil Warrena Beattyja, češ, poglej, Turnerjeva je pri meni doma. Sicer je igralka zatrdila, da je z Nicholsonom rada igrala in sta dobro sodelovala.

Imela pa je tudi čast, da je v osemdesetih letih preteklega stoletja srečala Donalda Trumpa. »Sluzasto se rokuje. Poda vam roko, nato pa s kazalcem pogladi vašo dlan, kot da bi poskušal izvesti neko zapeljivo potezo. Le odmaknila sem roko in si rekla fuj!«