Elton John in princ Harry o homofobiji

Elton John je skupaj s princem Harryjem najavil novo mednarodno financiranje projektov, ki zaustavljajo prenašanje virusa HIV. Skupno bo s pomočjo svojega sklada in nove organizacije MenStar Coalition temu namenil 1,2 milijarde dolarjev. Na tiskovni konferenci mednarodne konference o aidsu v Amsterdamu je slavni glasbenik zelo resno napadel Rusijo, češ da še vedno diskriminira pripadnike LGBT-skupnosti. Ob tem je k Rusiji dodal še vzhodno Evropo, ne da bi definiral, katere države ima v mislih. »Vzhodna Evropa je zelo homofobna in LGBT-skupnost tam težko živi,« je dejal. Tako za izkoreninjene homofobije kot aidsa naj bi po njegovem mnenju morale več storiti vlade: »Nisem ne Putin ne Trump. Nisem predsednik kakšne države. Politiki morajo biti boljši ljudje. Če ne bi bilo nenehnega podpihovanja sovraštva, bi se ta bolezen lahko že izkoreninila,« je prepričan Elton John. Zato je napovedal, da bo velik del donacij njegove fundacije namenjen prav Rusiji in vzhodni Evropi, saj je navedel podatke, da je tam v zadnjih letih za 30 odstotkov zraslo število okuženih z virusom HIV. »Ljudje so mi dejali, da moram Rusijo bojkotirati, toda ne morem bojkotirati ljudi,« je dodal borec proti aidsu.