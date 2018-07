Hailey in Justin sta v restavraciji na Bahamih plesala salso, ko je Justin prisotne pozval, naj umaknejo svoje telefone, saj se bo zgodilo nekaj posebnega. Kot je prvi poročal portal TMZ, je Justin pred vsemi postavil veliko vprašanje.

Hči ameriškega igralca Stephena Baldwina Hailey in Justin naj bi že bila v zvezi leta 2016, kasneje sta se razšla in pred mesecem dni zvezo obnovila, kot poroča Guardian. Spoznala naj bi se sicer še nekaj let pred tem, na premieri Justinovega filma Never say Never (Nikoli ne reci nikoli), ko je Hailey štela štirinajst, Justin pa sedemnajst let.