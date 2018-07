Beckhamova, ki sta zahtevala popolno zasebnost, sta bila v Črni gori obkrožena z varnostniki in sta imela svojega kuharja, služabnike in natakarje, preden sta prišla na letovanje v Sveti Stefan, pa sta poslala seznam 28 zahtev. Na njem je bil natančen opis ležalnikov, ki jih hočeta imeti, in oddaljenost drugih ležalnikov od njihovih, zahtevala sta tudi posebno hrano in znamko vode ter povečan pretok zraka v sobah. Vodstvo hotela je za čiščenje njihovih dveh luksuznih apartmajev angažiralo posebej izbrane delavce, sobarice pa so v sobe lahko prihajale le ob točno določeni uri in brez mobitela, da katera morebiti ne bi fotografirala družine.

Kot je za medije izjavil nekdo, ki je jedel v restavraciji blizu plaže, na kateri so se sproščali Beckhamovi, je bila Victoria tako kot na fotografijah tudi v živo videti zadržana, resna, tiha in nasploh ni veliko komunicirala z ljudmi, David pa naj bi bil sproščen. Fotografi so par in hčerko Harper ter sinova Cruza in Brooklyna od daleč kljub temu ujeli v objektiv, javnost pa je lahko ugotovila, da je David tudi pri 43 še vedno lepo grajen.