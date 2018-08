»Carine so imele na našo jeklarsko industrijo izjemno pozitiven vpliv,« je Trump zapisal na družbenem omrežju. »Tovarne rastejo po vseh ZDA, jeklarji ponovno delajo in veliki dolarji pritekajo v državno blagajno,« je zapisal. Ameriški predsednik je še napovedal, da bodo ukrepi proti Kitajski poleg tega ZDA naredili veliko bogatejšo kot je zdaj in da se »le cepec s tem ne bi strinjal«.

....Tariffs will make our country much richer than it is today. Only fools would disagree. We are using them to negotiate fair trade deals and, if countries are still unwilling to negotiate, they will pay us vast sums of money in the form of Tariffs. We win either way......