Čez noč šestnajstkratni oče

Petra Peacocka je v poštnem nabiralniku pričakala nepričakovana pošta. Ko je zagledal pisemsko ovojnico klinike za pomoč pri reprodukciji iz Viktorije, si je mislil, da za to pismo lahko obstaja zgolj en razlog. Iz njegove sperme, ki jo je v začetku 80. let doniral v eni izmed melbournskih bolnišnic, je nastalo življenje. Ni se motil. Potem ko je avstralska zvezna država Viktorija za nazaj odpravila anonimnost glede donatorjev sperme – otroci lahko brez privolitve donatorjev izvedo, kdo so njihovi očetje – je svojega biološkega očeta hotela spoznati 36-letna Gypsy Diamond. Za 68-letnega upokojenca je bila novica, da ima hčerko, sprva precejšen šok, a je po premisleku vendarle privolil v dopisovanje po elektronski pošti. Kar leto dni sta si dopisovala, preden sta se vendarle srečala in si padla v objem, kot da bi se vedno poznala. V letu dni dopisovanj sta se zbližala in ugotovila, da si ob podobnosti obraza delita še ljubezen do istega vina, jedi in nogometnega kluba. Na novo odkrite naklonjenosti ni skazila niti novica, da je Peacock dejansko oče še 15 otrok – med drugim tudi Gypsyjinega brata – ki so jih v reprodukcijski kliniki spočeli z njegovim semenom. Za upokojenca je novica, da je čez noč postal šestnajstkratni oče, pomenila še večji šok. Odločil se je, da svojih otrok sam ne bo iskal in drezal v skrivnosti številnih družin, jih pa bo z veseljem sprejel, če bodo oni našli njega. Trenutno je srečen že z eno na novo dobljeno hčerko, s katero se enkratno razumeta. A hkrati si Peacock ne domišlja, da bi lahko kar nemudoma prevzel vlogo očeta. Tudi Gypsy še ne ve, kakšno mesto bo imel v njeni družini. Za zdaj svojima pet in osem let starima sinovoma še ni povedala, kdo je stric, ki ga zdaj pogosteje videvata. »Nisem njen oče, nisem njen stric, a kljub temu sem del nje. In ona je del mene,« pravi Peacock.