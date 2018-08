Tradicionalni 15. poletni festival Kamfest 2018, ki se začenja danes, bo razveseljeval Kamničane in obiskovalce do 19. avgusta. Z velikim koncertom ga bo na glavnem odru v Keršmančevem parku drevi odprla legendarna kamniška rock’n’roll skupina Arché, ki se po več kot desetih letih vrača na glasbene odre.

»Festival odpirajo mojstri godci kamniški, ki smo jih občudovali v devetdesetih letih in so se ponovno zbrali za Kamfestovih 15. Za nekoga zgolj nostalgija, za nekoga dobra glasba, zame pa predvsem dokaz, da kultura ni zgolj instant ideja, ki deluje na principu ponudbe in povpraševanja,« je poudaril vodja programske ekipe festivala Goran Završnik.

Mobilni oder Osrednje prizorišče festivala bo tudi letos v Keršmančevem parku, kjer se bo dogajanje začenjalo ob 17. uri z Diversity in KUFR sejmom. Uro pozneje se bo nadaljevalo z otroškimi predstavami na otroškem odru in programom na glavnem odru, večerni program pa bodo sklenili na večernem odru, kjer se bo dogajanje začenjalo ob 21.30. Organizatorji so letos dosedanjim pridružili še mobilni oder, ki bo festival odpeljal tudi na 15 očem bolj skritih kotičkov občine: v nekdanjo upravno stavbo smodnišnice – dvorec Katzenberg, na vrt samostana Mekinje, v lapidarij gradu Zaprice, v Korobača, park Evropa, kavarno Veronika, Tunjice, Terme Snovik, tovarno Titan, Galerijo Dika, v parku na Duplici, Medobčinski muzej Kamnik… »Vsenaokrog bo odmevala glasba, ples, gledališče, razstave, astronomija,« poudarja Završnik in dodaja, da bodo nastopajoči prišli od vsepovsod, iz Italije, Nizozemske, Tunizije, Francije, Avstrije, Finske…