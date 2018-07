Reportaža iz Kamnika: češki geni pod Kamniškimi Alpami

Kamnik je bil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja sedmo največje industrijsko mesto v Jugoslaviji. Spadal je med tehnološko najbolj propulzivna mesta. Še pred tem je bil konec 19. stoletja turistični gigant, zdraviliško mesto. Če človek stopi še dlje v zgodovino, tam nekje do srednjega veka, ugotovi, da je bil takrat pomembno prometno križišče in kovnica denarja. Tu so namreč bavarski grofje Andeški kovali denar. Danes je Kamnik spet kovnica, tokrat kovnica kadrov posvetne in svete oblasti.