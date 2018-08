Evropska komisija naj bi v kratkem izdala odločbo o spremembi zavez glede prodaje NLB, po kateri bi država do konca leta prodala najmanj 50 odstotkov plus eno delnico banke, preostali del do nadzornega deleža (25 odstotkov in ena delnica) pa do konca leta 2019. Mateja Vraničar Erman, ministrica za finance, ki opravlja tekoče posle, presenečenj glede odločitve Bruslja ne pričakuje, saj so se s komisijo o tem usklajevali. Vlada je spremenjene zaveze v Bruselj poslala 13. julija.

Slovenija s postopki za privatizacijo medtem ne čaka. V banki so, kot zagotavljajo, nanjo dobro pripravljeni. Postopke je Slovenski državni holding (SDH) po naročilu vlade že sprožil in pripravil predlog časovnice, ki naj bi ga potrdili v kratkem. Prodaja bo tudi tokrat potekala po metodi javne ponudbe delnic (IPO) in pričakovati je, da se bo odvijala podobno, kot je bilo načrtovano v lanski prodaji, ki pa jo je vlada ustavila. Do 17. septembra naj bi NLB po neuradnih navedbah Financ pripravila predstavitev za analitike in objavila polletne poslovne rezultate. Do 8. oktobra naj bi potekale predstavitve vlagateljem za prodajo do treh četrtin banke v vseh pomembnejših evropskih, ameriških in morda tudi azijskih finančnih središčih. Prodajni postopek se bo uradno začel, ko bo objavljena namera za IPO na ljubljanski in londonski borzi za 75 odstotkov minus eno delnico NLB. To naj bi SDH in NLB po neuradnih informacijah objavili 15. oktobra. Prodajni postopki naj bi se sklenili 14. novembra, ko naj bi delnice banke začele kotirati na ljubljanski in londonski borzi.

Letos marca je knjigovodska vrednost delnice NLB dosegla 72,20 evra, poznavalci ocenjujejo, da bi se ponujena cena lahko oblikovala okoli najnovejše knjigovodske vrednosti ali tik pod njo. Če pa bi prodaja tudi tokrat padla v vodo, bo morala največja slovenska banka še zmanjšati obseg poslovanja doma in po nekaterih neuradnih navedbah zapreti okoli 15 poslovalnic ter se posloviti od zavarovalnice NLB Vita.