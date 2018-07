Potem ko se je marca iz prostorov na Čopovi ulici 3 izselila trgovina Bonboniere Kraš, ki zdaj deluje na Slovenski cesti 28, je lastnica pritličnih prostorov nekdanje Mestne hranilnice ljubljanske (MHL), Nova Ljubljanska banka (NLB), prazne prostore že zapolnila z novimi vsebinami.

V prostoru, kjer so pred selitvijo izza pulta prodajali Kraševe bajadere, je zdaj knjigarna, v sosednji pritlični prostor, kjer je knjigarna delovala prej, pa je NLB iz prvega nadstropja secesijske stavbe v Čopovi ulici preselila svojo poslovalnico. Kot je v imenu banke sporočila Maja Jaklič, je urejanje nove poslovalnice trajalo tri mesece. »Poslovalnico smo uredili sodobno in jo odeli v svetle barve ter tako poskrbeli, da se bodo stranke v njej prijetno počutile. Za pristnejši odnos pa bo gotovo poskrbel tudi novi standard NLB, 'open space' koncept, ki omogoča odprto komunikacijo z bančnim strokovnjakom, brez vmesnih pultov ali stekel,« so zapisali pri NLB.

Poslovalnica je strankam dostopna z dveh vhodov: iz Čopove ulice in Knafljevega prehoda. Poleg tega so v okviru prenove na Čopovi ulici namestili bankomat, znova pa so ga postavili tudi v nekdanjem Mladinskem varčevanju. »S prostori, v katerih je do nedavnega domovala poslovalnica MHL, imamo pomembne načrte,« so še sporočili iz banke in dodali, da bodo načrte razkrili v prihodnjih mesecih.