Približno 53 odstotkov podjetij ameriškega vodilnega indeksa S&P 500 je doslej objavilo poročila o poslovanju, pri čemer je 88 odstotkov družb preseglo napovedi o višini dobička. Najbolj pozitivno so presenetila podjetja iz skupine maloprodaja, kjer izstopa podjetje Amazon. Dobiček na delnico je namreč povečal na 5,07 dolarja, medtem ko so analitiki pričakovali 2,49 dolarja dobička na delnico. Glavni razlog za dobre rezultate je odlična prodaja storitev v oblaku, ki je v drugem četrtletju porasla za 48,9 odstotka. Delnica podjetja je letos na krilih dobrega poslovanja v evrih pridobila kar 60,24 odstotka vrednosti. Tudi podjetje Alphabet je z 11,75 dolarja dobička na delnico preseglo pričakovanja trga (9,45 dolarja). Podjetje je tako kljub petim milijardam dolarjev kazni zaradi kršenja konkurenčnih pravil EU ustvarilo 3,2 milijarde dolarjev dobička.

Po drugi strani sta z rezultati negativno presenetili družbi Facebook in Intel. Facebook vlagateljev ni prestrašil le z rezultati, ki so rahlo pod pričakovanji analitikov, ampak tudi z napovedjo o počasnejši prihodnji rasti prihodkov. Hkrati so potožili, da imajo zaradi ukrepov preprečevanja zavajanj na družbenem omrežju čedalje višje stroške z dodatnim zaposlovanjem. Posledično se je vrednost družbe čez noč znižala za približno 19 odstotkov oziroma 120 milijard dolarjev. Intel, drugi največji proizvajalec mikroprocesorjev, je objavil rezultate, s katerimi je sicer presegel pričakovanja analitikov, a je zaradi skrbi vlagateljev glede zamud pri dobavi nove generacije mikroprocesorjev delnica podjetja teden zaključila skoraj 8 odstotkov nižje. Slab teden so imeli tudi delničarji podjetja Fiat Chrysler. Zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja Sergia Marchionneja, ki je pozneje umrl, je vodenje družbe prevzel Mike Manley, ki je doslej vodil Jeep. V tednu po zamenjavi je družba izgubila 12 odstotkov borzne vrednosti, saj med vlagatelji velja, da je prav Marchionne, ki je med drugim na borzo uvrstil družbo Ferrari in ponovno oživil prestižno znamko Alfa Romeo, z združitvijo rešil propadajoča Fiat in Chrysler.

Dobrim rezultatom podjetij so sledili tudi spodbudni makroekonomski podatki. Ameriško gospodarstvo je v drugem četrtletju raslo po 4,1-odstotni stopnji (prevedeno na letno raven), kar je največja rast v skoraj štirih letih. Hkrati so popravili oceno rasti v prvem četrtletju leta. Konec tedna sta se sestala ameriški predsednik Donald Trump in predsednik evropske komisije Jean-Claude Juncker ter z (ne)dogovorom vsaj malo pomirila napetosti glede morebitne trgovinske vojne. Dogovorila sta se, da bo Evropa povečala uvoz utekočinjenega zemeljskega plina in soje iz ZDA. Hkrati bodo prihodnji pogovori potekali v smeri ničelnih carin ter odprave necarinskih ovir in subvencij za industrijske izdelke (z izjemo avtomobilov).