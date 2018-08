Vsi vemo, kakšna nadloga so komarji, sploh invazivna tujerodna vrsta tigrastih komarjev, ki so se razširili v več predelih Evrope, zlasti v sredozemskih državah. Gre za nevarno vrsto komarjev, strokovno imenovano Aedes albopictus, ki so v nekaterih primerih lahko prenašalci smrtonosnih bolezni. Španija, natančneje vlada avtonomne pokrajine Valencia, je v sodelovanju z domačimi laboratoriji napovedala tigrastim komarjem odločilen boj. Ti krvosesi v spomladanskih in poletnih dneh domačinom in turistom pijejo kri, celo tistim, ki se jih domači mrčes izogiba. Za spopad s