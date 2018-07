Verica Jovanović meni, da ni razloga za zaskrbljenost, čeprav letošnje leto spominja na 2013, ko so v Srbiji zabeležili največje število okužb s tem virusom, ki ga prenašajo komarji, potem ko jih z njim okužijo ptice selivke. Takrat se je z virusom okužilo 210 ljudi.

Pozvala je le prebivalce k preventivnim ukrepom - naj se izogibajo sprehodom ob somraku, ko je največ komarjev ter naj nosijo oblačila z dolgimi rokavi in dolge nogavice.

Z inštituta so sporočili, da so okužene komarje, ki prenašajo virus, zabeležili na 53 lokacijah po državi, oboleli pa so z območja južnega Banata, južne Bačke, Srema, srednjega Banata, Podonavskega okrožja ter Beograda. Med obolelimi je 27 moških in 14 žensk, starih od 31 do 84 let, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.