A kanadski premier je v sredo, ko se je prvič javno izrekel o doslej največji krizi med državama, dal posredno vedeti, da se Rijadu ne namerava opravičiti. »Kanadčani od naše vlade pričakujejo, da bo trdno, jasno in vljudno spregovorila o nujnosti spoštovanja človekovih pravic, v Kanadi in v svetu, in to bomo počeli še naprej,« je Trudeau dejal na novinarski konferenci v Montrealu.

Trudeau je sicer poudaril, da si Kanada ne želi slabih odnosov s Savdsko Arabijo, ki je vendarle država z določenim pomenom v svetu in ki je dosegla napredek, ko gre za človekove pravice. Kanada pa bo po njegovih besedah tudi ščitila delavce in podjetja, saj mora v vsakršni situaciji zaščiti kanadske interese. Zato se bodo pogovori s Savdsko Arabijo nadaljevali. Freelandova se je tako po besedah Trudeauja v torek že pogovarjala s savdskim kolegom.

Savdska Arabija pa medtem ukrepa. Po poročanju časnika Financial Times je začela prodajati svoje premoženje v kanadskih podjetjih in drugih subjektih. Savdska centralna banka in državni pokojninski skladi so upravljavcem premoženja v tujini naročili, naj »za vsako ceno« prodajo kanadske delnice, obveznice in drugo dolžniško premoženje, sta za današnji FT razkrila dva vira.

Rijad je poleg tega že tudi zamrznil načrtovano trgovanje in nove naložbe s članico skupine najrazvitejših držav G7, ustavil program študentske izmenjave in lete državnega letalskega prevoznika Saudi Arabian Airlines v Kanado, še piše FT.

AFP pa dodaja, da je odločitev Rijada, da premesti več tisoč savdskih študentov v Kanadi povzročila nemalo skrbi kanadskim univerzitetnim krogom. Kraljevina je poleg tega ustavila tudi program zdravljenja svojih državljanov v Kanadi in si prizadeva preseliti vse savdske bolnike, ki so že tam.