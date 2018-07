To je občutila tudi 31-letna Savdijka Salma al Šerif. Svet je odločitev kronskega princa Mohamada bin Salmana, da ukine prepoved, ki je ženskam onemogočala vožnjo z avtom, lansko jesen pozdravil kot del sodobnih reform v arhaični kraljevini, zadnji vikend v juniju pa je savdske ženske videl tudi prvič legalno voziti. Le teden dni se je Salma s svojim avtom vozila na delo v predmestju Meke in vsak dan bila tarča mladcev iz domače vasi Al Samd, ki jim nikakor ni po volji ta ženska pravica, udomačena v vseh preostalih državah na Zemlji. Za Salmo se je končalo izjemno stresno: avto so ji za zdaj še neznani storilci ponoči zažgali. Njihovo zlobno dejanje ji je sicer uspelo ujeti na video posnetek, policija je obljubila, da se bo posebej potrudila poiskati požigalce, mestna oblast v Meki pa za zdaj po navedbah tamkajšnjih medijev nudi le nadomestni avtomobil. Ali je bil njen zavarovan, ne navajajo, sama pa je za dnevnik Okaz povedala, kako sta se z možem razveselila Salmanove ukinitve prepovedi vožnje za ženske in da sta storila vse, kar je bilo potrebno, da je ob njeni uveljavitvi že lahko sedla za volan. Do tedaj je bila namreč prisiljena polovico plače v višini 4000 rialov (940 evrov), ki jo prejema kot blagajničarka v prodajalni, odšteti zasebnemu šoferju, da jo je vozil na delo. Le nekaj več, skupaj 2520 rialov, je plačala za šolo vožnje in vozniško dovoljenje, posojilo za avto, ki je končal v plamenih, pa sta z možem šele začela odplačevati. Salma se je prek Okaza obrnila tudi na kralja Salmana bin Abdulaziza in kronskega princa Mohamada, naj ji priskočita na pomoč, in prav bi bilo, da slednji s konkretnim dejanjem vsem, ki mislijo, da ženske za volanom nasprotujejo božji volji, pokaže nasprotno. Da gre zgolj za človeško in nesprejemljivo miselnost.