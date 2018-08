Nenavadnega naravnega pojava na Antarktiki se je prijelo nadvse ustrezno ime – krvavi slapovi. Voda sto metrov dolgega potoka je temno rdeče barve in bolj kot na karkoli drugega spominja na kri.

»Videti je kot nekaj, kar ni s tega planeta,« je pojav za Motherboard opisal Steve Martin, zgodovinar in raziskovalec Antarktike. Znanstveniki so sčasoma ovrgli Taylorjevo teorijo, saj so ugotovili, da rdeče barve ne dajejo alge, pač pa visoka vsebnost železa, zaradi katere se voda obarva rdeče. Od kod priteče rdeče voda in kako se formirajo slapovi ter potoki, je nato še dolga leta zaposlovalo znanstvenike.

Ne le jezero, pod ledenikom je cel vodni sistem

Šele pred nedavnim so misteriju prišli do dna: rdeča voda izvira iz več milijonov let starega slanega jezera pod ledenikom. Ekipa raziskovalcev je s pomočjo tehnologije, ki deluje na osnovi eholokacije, uspela ugotoviti, da pod ledenikom ni zgolj jezero, pač pa cel vodni sistem. »Antarktika ima še precej skrivnosti, nikakor še ne vemo vsega,« je o novih dognanjih povedal Martin.

Izredno slano jezero je dom nekaterim življenjskim oblikam, kot so denimo mikrobi. Ti so sposobni preživeti v nadvse negostoljubnem okolju: gre za izredno slano in mrzlo vodo z visoko vsebnostjo železa. Preučevanje mikroorganizmov, ki so sposobni preživeti v takšnih razmerah, lahko znanstvenikom pomaga pri razumevanju pojava življenja in možnostih za življenje na drugih planetih.