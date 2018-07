V zadnjih mesecih se je veliko pisalo o strahotnem pomanjkanju pitne vode v prestolnici Južnoafriške republike. Strokovnjaki so sprava za »dan nič« – dan, ko bodo vse pipe v mestu presahnile – določili lanski 12. april, nato pa so si glede datuma še večkrat premislili. Skoraj štirimilijonsko mesto še ni ostalo brez vode predvsem zaradi restrikcij, ki so jih uvedle oblasti. Dostop do vode so precej omejile, »dan nič« pa so pomagale prestaviti tudi nepričakovane padavine.

Kot opozarjajo poznavalci, je dan, ko bo mesto ostalo povsem brez vode, res prestavljen, a brez dvoma ni daleč. Hudo pomanjkanje padavin strokovnjake in znanstvenike sili v iskanje možnih rešitev. Pred nedavnim se je nekomu utrnila precej nenavadna ideja, ki pa je kljub nenavadnosti vredna premisleka, so sklenili strokovnjaki.