Kot je pojasnil vesoljski inženir Paul Zabel z nemškega centra za letalstvo in vesoljske polete v Bremnu, so pridelke na raziskovalni postaji Neumayer III že težko pričakovali. Povedal je še, da je prve pridelke pobral sredi februarja, pričakuje pa, da bo od maja dalje vsak teden pobral od štiri do pet kilogramov solate, paradižnika, kumar, paprike, redkvic in zelišč.

Zelenjava raste v posebnem rastlinjaku brez zemlje, dnevne svetlobe in pesticidov, kjer rastlinam vsakih nekaj minut računalniško vodeno poškropijo korenine z raztopino hranilnih snovi.

V času antarktične zime je nemška raziskovalna postaja odrezana od sveta. Tamkajšnji znanstveniki morajo zato več mesecev preživeti z zalogami hrane, kar pomeni, da so dlje časa brez sveže zelenjave. V okviru enoletnega projekta bodo skušali zelenjavo pridelovati tudi v neugodnih pogojih, ugotovitve pa bi lahko koristile astronavtom ob morebitnih prihodnjih misijah na Mars in Luno.