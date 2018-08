Do incidenta je prišlo med veliko vojaško parado ob 81. obletnici ustanovitve venezuelske vojske, ki je na eni glavnih avenij v Caracasu potekla v soboto pozno popoldne. Na njej je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sodelovalo okoli 17.000 vojakov.

Parado v Caracasu so v živo prenašali tudi po televiziji. Kamere so najprej pokazale Madura, ki je prenehal govoriti in pogledal navzgor, očitno začuden, nato pa je močno počilo. Naslednji posnetki so le še pokazali, kako so se vojaki razkropili in začeli bežati, nato pa se je prenos prekinil, še poroča dpa.

Nekaj odgovornih za napad že prijeli Podrobnosti napada za zdaj še niso znane. Madura so z območja evakuirali, v napadu pa očitno ni bil poškodovan. Kmalu zatem je namreč v televizijskem nagovoru sporočil, da je bil tarča poskusa atentata in da so nekaj odgovornih zanj že prijeli. »Ne dvomim, da za tem stoji skrajna desnica in Juan Manuel Santos,« je dejal in dodal, da je preiskava že zelo napredovala in da so že zasegli nekaj dokazov. »Šlo je za poskus, da se me ubije. Hoteli so me umoriti,« je še dejal in obljubil »pravico«. Dodal je še, da naj bi eden od odgovornih za načrtovanje napada živel v ZDA. Pri tem pa ni navedel ničesar v podkrepitev teh trditev. V Kolumbiji so se že odzvali, da so Madurove obtožbe, da naj bi atentat nanj naročil Santos, neutemeljene. »Predsednik je osredotočen na krst svoje vnukinje Celeste, ne pa v strmoglavljanje tujih vlad,« je za dpa povedal neimenovani vir iz Santosovega kroga. Santos bo sicer v torek predal predsedniška pooblastila nasledniku Ivanu Duqueju, ki ga bo zamenjal po osmih letih predsedovanja Kolumbiji.