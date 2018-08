H gašenju požara je priskočilo pet ekip iz grofij Derbyshire, Leicestershire in Staffordshire. Iz požarne in reševalne službe grofije Derbyshire so kasneje sporočili, da je v tovarni zagorelo na tisoče zloženih plastičnih palet. Ogenj se je potem razširil na majhno gradbišče v bližini in nekaj viličarjev, o poškodovanih pa mediji zaenkrat še ne poročajo.

Posnetek so na spletu podelili predstavniki požarne in reševalne službe iz bližnjega Leicestershira in ob njem dopisali, da »ognjeni tornado nastane, ko hladen zrak vstopi na vrh vročega zraka, kar povzroči vrtinec, podobno kot pri nastanku tornada«.

Ogenj je v nebo poslal temen dim, ki se je videl do mesta Nottingham, ki je od tovarne oddaljen dobrih 30 kilometrov, poroča BBC.