Japonski avtomobilski proizvajalci priznali goljufanje na testiranjih emisij

Japonski avtomobilski proizvajalci - Suzuki, Mazda in Yamaha - so priznali goljufanje na testiranjih emisij, je danes sporočilo japonsko ministrstvo za transport. Goljufanje na testiranjih so priznali po tem, ko je ministrstvo začelo preiskavo 23 družb na podlagi podobnega priznanja tekmecev Nissan in Subaru.