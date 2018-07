Afera po mnenju strokovnjakov sicer ni tako obsežna in škodljiva, kot je bila Volkswagnova. Pri Nissanu namreč niso goljufali z vgradnjo čipa, ki bi znal prelisičiti meritve, pač pa so njihov sistem vodenja meritev vodili zelo površno in niso izpolnjevali vseh predpisanih zahtev, navaja BBC. Kar je v aferi bistveno, je tudi to, da naj kupci zaradi prirejenih testov ne bi bili oškodovani.

Znotraj podjetja so medtem že sprožili preiskavo, s katero bodo poskušali odkriti, zakaj je prišlo do neljube situacije in uvedli nove ukrepe, s katerimi želijo preprečiti podobne težave v prihodnje.

Po tem, ko je podjetje priznalo napako, je vrednost delnic podjetja v ponedeljek padla za 4,5 odstotka. Kljub temu iz podjetja javljajo, da vsa trenutna vozila izpolnjujejo predpisane japonske zakone in so testirana z novimi, zanesljivimi testi.