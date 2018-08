Prelaz Vršič je v poletnih dneh priljubljen izletniški cilj tako za pohodnike kot tiste, ki se na izlet odpravijo s prevoznimi sredstvi. Predvsem tisti, ki se na Vršič odpravijo z avtomobilom, so po prepričanju članov Planinskega društva Jesenice močno prikrajšani za doživljanje naravnih lepot. Da bi jih spodbudili k pohodom v okolico, so že lani pripravili krožno pot štirih postojank, ki jih društvo upravlja na Vršiču in v okolici. Letos pa so jim dodali še peto postojanko pod Golico.

Krožna pot petih postojank oziroma Jeseniški cirkl poteka od Erjavčeve koče in Tičarjevega doma na Vršiču do Koče pri izviru Soče v Trenti in Zavetišča pod Špičkom v triglavskem pogorju. Letos so tem postojankam dodali še kočo na Golici. »Del poti od Vršiča do Koče pri izviru Soče poteka tudi po trasi planinske poti Via Alpina. Postojanke so lahko samostojen cilj ali pa jih planinci prehodijo po svoji želji v navedenem ali obrnjenem vrstnem redu. Vsaka postojanka pohodnikom ponuja še odlična izhodišča za plezalne in druge ture,« pravi predstavnik za odnose z javnostmi Planinskega društva Jesenice Janko Rabič.

Svoje obiske postojank lahko pohodniki skrbno zapisujejo. »Vsak, ki želi prehoditi krožno pot, v postojankah prejme evidenčni karton, v katerega vpiše svoje podatke in vtisne žig. Ko zbere vse žige, jih lahko skupaj z evidenčnim kartonom odda v eni od postojank ali pošlje po pošti na sedež Planinskega društva Jesenice,« svetuje Rabič. »O akciji smo pripravili dovolj promocijskega gradiva in po informacijah oskrbnikov koč ter članov društva je zanimanje za akcijo veliko. Zaključek bomo, tako kot lani, pripravili v Erjavčevi koči na Vršiču v soboto, 27. oktobra (zbiranje žigov pa bo potekalo do 15. oktobra). Povabili bomo vse, ki bodo opravili pot do vseh postojank. Srečanje bomo združili z manjšo slovesnostjo ob 25-letnici Erjavčeve koče,« dodaja Rabič. Odziv planincev je bil lani zelo dober, saj so se za krožno pot odločili planinci z različnih koncev Slovenije, nekaj pa jih je bilo tudi iz Hrvaške in Avstrije.