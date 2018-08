Po napovedih agencije za okolje nas danes čaka najbolj vroč dan v tem tednu, tudi jutri ne bo dosti bolje, rahlo ohladitev lahko pričakujemo šele v soboto. Meteorologi pravijo, da bi letošnje poletje v Evropi lahko celo preseglo temperaturne rekorde iz leta 2003, hkrati pa pričakujejo, da bodo tudi v prihodnje poletja vroča, še posebno v velikih mestih. V zelo strnjenih naseljih namreč nastajajo tako imenovani vročinski otoki, ki ovirajo naravni tok dežja, vode in pretok zraka. Hkrati temne površine stavb, streh in cest še dodatno vpijajo sončno energijo in v nočnih urah to to