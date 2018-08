Meteorologi za danes napovedujejo povečini sončno vreme, ponekod bo pihal veter južnih smeri. Vreme bo danes še nekoliko nestabilno, zato bodo popoldne nastajale posamezne nevihte.

Veliko toplotno obremenitev bodo občutili predvsem po nižinah Primorske in v mestnih središčih. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 29 in 33 stopinjami Celzija. Najtopleje bo sicer na Goriškem, kjer se bo živo srebro povzpelo do 35 stopinj Celzija.

V drugi polovici tedna meteorologi napovedujejo bolj stabilno in suho vreme. Temperature do 35 stopinj Celzija bodo od srede naprej beležili tudi v osrednji in vzhodni Sloveniji, zato bo odtlej tudi tu veljala oranžna stopnja pripravljenosti.

Vročina bo po napovedi Arsa vztrajala do vključno petka, ko bomo našteli 14 zaporednih vročih dni. Naše kraje bo osvežitev dosegla predvidoma v soboto.

NIJZ svetuje primerno zaščito Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ob napovedanih visokih temperaturah v teh dneh opozarja, da lahko vročina najbolj prizadene starejše in otroke ter bolnike z obolenji, ki vplivajo na uravnavanje toplote v telesu, na mobilnost in sposobnost presojanja. Med bolj ogroženimi zaradi vročine so tudi delavci, ki delajo na prostem, in prebivalci mest. NIJZ zato svetuje, da v času največje moči sonca med 10. in 17. uro poiščimo senco, se zaščitimo s sončnimi očali, pokrivalom za glavo, primernimi oblačili in z zaščitno kremo z zaščito pred UVA in UVB žarki z zaščitnim faktorjem najmanj 30.