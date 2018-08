Vročinski val tako še ni popustil, a se bo po napovedih vremenoslovcev od nas kmalu poslovil in se premaknil vzhodneje. Na zahodu Francije pa so bili že v torek zvečer deležni ohladitve z nevihtami, a so te prinesle tudi precej nevšečnosti, predvsem v železniškem prometu.

Zaradi neurij je na treh železniških postajah v Normandiji ponoči obtičalo 1500 potnikov. Zaradi podrtih dreves je obstalo kakih deset vlakov v tem delu Francije, oviran pa je bil tudi železniški promet ponekod v severnem delu države. Silovita neurja z vetrovi prek 100 kilometrov na uro so povzročila tudi izpade elektrike, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Neurje je v torek zvečer zajelo tudi avstrijsko Štajersko, kjer je klestila toča in znova povzročila veliko škodo na kmetijskih pridelkih. Oklestila je okoli 8000 hektarjev obdelovalnih površin, kjer gojijo zelenjavo, sadje in vinsko trto. Zavarovalničarji so jo ocenili na 1,75 milijona evrov, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

V Španiji in na Portugalskem zaradi vročine umrlo enajst ljudi

V Španiji in na Portugalskem, kjer so temperaturne rekorde z več kot 46 stopinj Celzija dosegli konec minulega tedna, je zaradi vročine umrlo skupaj 11 ljudi. Poleg tega državo še vedno pestijo gozdni požari, s katerimi se bori več sto gasilcev in vojakov. V portugalskem Algarveju je bilo v požarih poškodovanih 30 ljudi, v španski Valencii je moralo domove zaradi bližajočih ognjenih zubljev ponoči zapustiti 2500 ljudi. Še vedno gori tudi blizu arktičnega kroga na Švedskem, kjer so se zaradi rekordnih julijskih temperatur začeli taliti tudi ledeniki. Na Finskem in Norveškem so letos zabeležili že 12 tropskih noči, kar pomeni, da se temperatura tudi ponoči ni spustila pod 20 stopinj Celzija.

Tudi v Veliki Britaniji se je živo srebro povzpelo vse do 30 stopinj Celzija. Zaradi vročine so ponekod na Otoku tudi zabeležili porast botulizma med pticami, kot so labodi in gosi. Botulizem povzroča strup, ki ga izloča bakterija, ki med drugim živi v mulju, aktivira pa jo vročina. Med pticami jo širijo okuženi insekti. Povzroča paralizo.