Ta virus, ki ga prenašajo komarji, so prvič v Srbiji zabeležili julija 2012, do konca leta 2017 pa je bilo prijavljenih 574 primerov okužbe. 61 ljudi je umrlo, navaja srbska tiskovna agencija Tanjug.

Virus prenašajo komarji rodu Culex, naravni rezervoar za virus pa so različne vrste ptic, medtem ko je človek naključni gostitelj. Z njega se virus načeloma tudi ne prenaša naprej. Čas od okužbe do pojava bolezni je običajno od 3 do 14 dni po okužbi.

Slovenski Nacionalni institut za javno zdravje opozarja, da naravne danosti omogočajo obstoj prenašalca tudi v Sloveniji in skupno s podatki iz sosednjih držav nakazujejo na možnost pojava virusa Zahodnega Nila tudi pri nas.

Večina okuženih ljudi sicer ne kaže znakov bolezni ali pa imajo znake podobne gripi, kot so vročina, glavobol, bolečine v mišicah in utrujenost. V nekaterih primerih ima lahko bolezen hud potek vključno s prizadetostjo osrednjega živčnega sistema. To se zgodi pri približno enem od 150 okuženih.

Večje tveganje za hujši potek bolezni imajo osebe nad 50. letom starosti in osebe z okrnjeno imunostjo.

Blage oblike bolezni ne potrebujejo zdravljenja in se spontano razrešijo. Hude oblike bolezni pa ponavadi zahtevajo sprejem v bolnišnico. A učinkovitih protivirusnih zdravil ni.