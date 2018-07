Paul Manafort je prvi od najožjih sodelavcev sedanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki mu bodo sodili v okviru preiskave o ruskem vmešavanju v ameriške volitve, čeprav bo danes začeto sojenje osredotočeno na njegove bančne prevare in davčne utaje. Na udaru ni neposredno Trump, saj obtožnici, dopolnjeni še z neprijavljenim delovanjem za tujo vlado in pranjem denarja, ne obravnavata njegovega delovanja med kratkotrajnim polletnim vodenjem predvolilne kampanje newyorškega nepremičninskega magnata od marca do avgusta 2016. Pod drobnogledom so Manafortovi zaslužki od sodelovanja s strmoglavljenim ukrajinskim proruskim predsednikom Viktorjem Janukovičem in tudi z rusko vlado, pri čemer se postavlja vprašanje, ali bo Manafort za morebitno nižjo kazen sodeloval s tožilstvom tako, da bo ponudil pričanje proti komu drugemu. Med njimi bi bil najzanimivejši prav v rusko preiskavo globoko zapleten predsednik Trump.

Kontroverzni lobist Devetinšestdesetletni Manafort je znan kot lobist kontroverznih osebnosti v mednarodni politiki, poleg že omenjenega Janukoviča denimo filipinskega diktatorja Ferdinanda Marcosa, angolskega samodržca Seseja Sekuja in vodje angolske gverile Jonasa Savimbija, hkrati pa je bil svetovalec v predsedniških kampanjah več republikanskih kandidatov, med njimi poznejših predsednikov Geralda Forda, Ronalda Reagana in Georgea Busha starejšega. Pod drobnogled ga je vzelo več ameriških preiskovalnih agencij, med njimi FBI že leta 2014 zaradi lobiranja za Janukoviča, znova pa ob domnevnem vmešavanju ruske vlade v predlanske ameriške predsedniške volitve. Lani se je Manafort predal zveznim preiskovalcem, potem ko ga je velika zvezna porota skupaj s poslovnim partnerjem Rickom Gatesom obtožila na temelju dognanj posebnega tožilca Roberta Muellerja, skupaj pa so mu na zveznem sodišči v Alexandrii očitali 18 kaznivih dejanj, ki mu lahko navržejo 30 let zapora. Michael Caputo, svojčas tudi svetovalec ruskega predsednika Borisa Jelcina, ki je vključil Manaforta v Trumpovo kampanjo, je prepričan, da bodo ZDA ob tokratnem sojenju priče podobni evforiji kot pred leti, ko je Ameriko vznemirjal proces proti O.J. Simpsonu, igralcu ameriškega nogometa, obtoženemu umora bivše žene in njenega prijatelja. Pri tem je izrazil prepričanje, da lahko Trump z javnim zanimanjem za sojenje dejansko dokaže, da je vsa Muellerjeva preiskava lov na čarovnice z namenom, da se spodkoplje njegovo vodenje Amerike. Tožilstvo pa pričakuje, da bo dokazalo, da se razkošno Manafortovo zapravljanje za obleke, nepremičnine in luksuzne predmete ne sklada z njegovimi prijavljenimi prihodki in da je zavajal posojilodajalce, ko si je sposojal milijonske dolarske vsote. Joshua Dressler, profesor prava na državni univerzi v Ohiu, je za Reuters ocenil, da so obtožbe na Manafortov račun sicer dokaj trdne, da pa izbira 78-letnega sodnika T.S. Elisa, dokaj nedovzetnega za tožilce s političnimi konotacijami, obeta dokaj zanesljivo razdvojenost porote pri končni razsodbi.