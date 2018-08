Danes je pač vse plačljivo, plačevanje pa, če je le mogoče, avtomatizirano. Da bi se čim hitreje navadili na plačevanje strojem, v samopostrežni trgovini, če uporabiš avtomatsko blagajno, dobiš za nagrado brezplačno smet v podobi plastične vrečke. Zato je toliko bolj hvale vredno dejstvo, da so v našem mestu javna stranišča brezplačna. Še nedolgo tega je bilo to skoraj nepredstavljivo, saj se nekatere bralke in bralci najbrž še spomnite debakla z avtomatiziranim plačljivim straniščen na Bavarskem dvoru. Stranišča so osnovna človekova potreba, brezplačna in urejena stranišča pa