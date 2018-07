Mislim svoje mesto: Pri nas znamo bolje

Nedavno sem po dolgem in počez prekolesarila Berlin in pri tem seveda, tako kot mnogi, ugotovila, da je nedvomno eno najbolj zelenih in človeku prijaznih velemest na svetu, in človek kar ne more verjeti, da ima čez 3,7 milijona prebivalcev (a še vedno daleč od rekordnih 4,4 milijona, kot jih je imel leta 1942, ko so v mesto že nekaj let navaljevali nacisti iz vse države). K občutku zračnosti seveda pripomore geografija, ta obširna ravnica, kjer ni bilo treba varčevati s prostorom in arhitektura diha v zelenju, pa tudi premišljena modernizacija, ki se ni zatekla k običajni, kapitalu všečni rešitvi: h kopičenju gradenj v višino, ki bi uničile gabarite ravninskosti. Ni čudno, da zato Potsdamski trg, ki je hotel doseči nebo, deluje kot učna ura vsiljenega, urbanistično in arhitekturno popolnoma zgrešenega vdora cenenega neoliberalizma v mestno tkivo.