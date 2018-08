Uporaba klimatske naprave lahko poveča znesek na računu za električno energijo za dobro tretjino, zato poskrbimo za pravilno izbiro in namestitev glede na velikost in namembnost prostora, prav tako pa tudi za primerno izbiro temperature v notranjih prostorih. Pri hlajenju si pomagajmo tudi z žaluzijami, roletami in drugimi oblikami zastiranja steklenih površin, ki ne trošijo energije.

Izbira glede na velikost stanovanja Ob izbiranju klimatske naprave pazimo, da je ustrezno močna glede na velikost stanovanja. S pretiravanjem pri izbiri moči ne dosežemo pozitivnih učinkov. Izbrana naprava naj bo uvrščena v energijski razred A. Naprave, opremljene z invertno tehnologijo, so manjši porabniki električne energije kot navadne klime. Invertna klimatska naprava z zveznim spreminjanjem vrtljajev kompresorja prilagaja hlajenje oziroma gretje glede na trenutne potrebe, temperaturo pa vzdržuje brez ugašanja. Navadne klime pa hladijo tako, da kompresor deluje pri polni moči in se ustavi, ko je dosežena želena temperatura. Klima je torej ali prižgana ali ugasnjena, za ponovni zagon pa porabi več energije.

Kako izračunati moč klime, ki jo potrebujete Pred nakupom klimatske naprave si lahko že sami razmeroma natančno izračunamo, kakšno moč naprave potrebujemo. Pri standardnih bivalnih prostorih postopamo na naslednji način: Določimo površino prostora, ki ga želimo klimatizirati. Površino izračunamo tako, da dolžino prostora pomnožimo s širino. To površino pomnožimo še z višino prostora in tako dobimo prostornino-volumen prostora v kubičnih metrih. Dobljeno število kubičnih metrov pomnožimo s številko 25 (25 vatov na kubični meter) ter tako dobimo že prvo oceno, kako močno klimatsko napravo potrebujemo. Pri prostornini 60 kubičnih metrov je to naprava z močjo okoli 1500 vatov oziroma 1,5 kilovata.

Upoštevajte tudi moč strojev in število stanovalcev Tej prvi oceni moramo prišteti še moč strojev in aparatov, ki stojijo v prostoru, ki ga želimo klimatizirati. Ko aparati delujejo, v prostor sproščajo dodatno toplotno energijo, ki jo je treba nevtralizirati. Poleg tega moramo h gornji oceni prišteti še po 100 vatov hladilne moči za vsakega človeka v prostoru. Če gre za podstrešje, ki je morebiti povrhu še slabo toplotno izolirano, ali pa gre za prostor z velikimi steklenimi stenami, obrnjenimi proti jugu ali jugozahodu, je treba prostornino pomnožiti s številko 35 (35 vatov na kubični meter) ali tudi več. Pri izračunu si pomagajte z brezplačno spletno aplikacijo Porabi manj.

Ne ohlajajte pod 25 stopinj! Priporočljivo je, da klimatsko napravo nastavite na 25 stopinj Celzija ali več. Vsaka nastavljena stopinja višje predstavlja prihranek od 4 do 8 odstotkov pri stroških električne energije na letni ravni. Iz zdravstvenih razlogov je največja priporočena razlika med zunanjo in notranjo temperaturo zraka 8 stopinj Celzija. Večina klimatizacijskih sistemov je projektiranih za vzdrževanje temperature na 22 do 24 stopinj suhega termometra in 50 odstotkov relativne vlažnosti. Možno pa je vzdrževati nekoliko višje temperature in nekoliko večjo vlažnost brez opaznega občutka neugodja uporabnikov. Zvišanje sobne temperature s 23 stopinj in 50 odstotkov relativne vlažnosti na 25,5 stopinje in 55-odstotno relativno vlažnost zmanjša porabo energije za hlajenje za približno 13 odstotkov.