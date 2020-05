V klimatiziranih prostorih ni treba skrbeti samo za primerno temperaturo, kroženje in vlažnost zraka, temveč tudi za njegovo mikrobiološko kakovost, saj se lahko mikrobi »zaredijo« tudi v običajnih klimatskih napravah in jih potem ventilator »preganja« po vsem prostoru.

Centralne klimatske naprave Eno so centralne klimatske naprave v večjih in poslovnih stavbah, ki zahtevajo posebno skrbno vzdrževanje, s tem, da so sodobne klimatske naprave oziroma centralni sistemi bistveno bolj dovršeni, kot so bili nekateri starejši centralni sistemi hlajenja, kjer je lahko prihajalo tudi do resnejših težav. Ampak tudi v domači klimatski napravi se lahko naseli plesen, predvsem, če je ne vzdržujete redno, in še posebno, če v njeni notranjosti po uporabi ostanejo kapljice kondenza. Tudi zato nekateri priporočajo po končani uporabi klimatske naprave še nekaj minut delovanja v funkciji prezračevanja, s pomočjo katere se notranjost naprave osuši. Tukaj ne bomo govorili le o rednem servisnem vzdrževanju, ampak o pomenu rednega čiščenja.

Servisno vzdrževanje Preden se lotimo čiščenja, poglejmo, kaj pomeni servisno vzdrževanje. Redni servis obsega vizualni pregled naprave in njenih napeljav, kontrolo vijačnih spojev, čiščenje protiprašnih filtrov, čiščenje in dezinfekcijo toplotnega izmenjevalnika, dezinfekcijo uparjalnika, pregled in čiščenje zbiralnika ter odtoka kondenza iz notranje enote, kontrolo temperature izpihanega zraka notranje enote, kontrolo hladilnega sistema, kontrolo tlaka hladilnega plina in po potrebi polnjenje, pregled in kontrolo delovanja elektromotorjev, kompresorja, ventilatorja in loput, kontrolo delovanja elektronske regulacije, čiščenje maske in pokrova notranje enote, zamenjavo baterij v daljinskem upravljalniku, čiščenje zunanje enote in na koncu test delovanja klimatske naprave.

Za zdrav zrak Zakaj pa je sploh potrebno redno čiščenje, se marsikdo vpraša, saj klimatske naprave praviloma delujejo, tudi če jih ne čistimo vsakih priporočenih 14 dni. Zrak iz klimatskih naprav, ki niso redno vzdrževane, je pogosto slab, včasih celo neprijetnega vonja. Vlažna, umazana in temna mesta v klimatski napravi so idealno gojišče za razvoj in razmnoževanje bakterij, plesni in glivic in nemalokrat je glavni vzrok za slabo kakovost zraka v klimatiziranih prostorih slabo čiščenje oziroma vzdrževanje klimatske naprave. Nemalokrat so to naprave, ki jih več let nihče ne očisti. Kako pomembno je čiščenje, pove tudi podatek, da zdravniki pred prevozom imunsko neodpornega pacienta z avtomobilom svetujejo čiščenje in razkuževanje klimatske naprave. Potem pa pride domov in vključi klimo, ki ni bila očiščena že nekaj let … Pri številnih uporabnikih klimatskih naprav namreč zaradi neizkušenosti prevladuje mnenje, da klimatskih naprav ni treba čistiti in razkuževati. Nekateri se lotijo vsaj pranja filtrov. Je pa razkuževanje vseeno potrebno.

Sistem delovanja Potreba po čiščenju klimatskih naprav izhaja iz njihovega načina delovanja. Pri razcepnih sistemih, okenskih enotah in ventilatorskih konvektorjih turbina (ventilator) vsrkava zrak iz prostora. Ta zrak je praviloma onesnažen z umazanijo in mikroorganizmi. Največji del teh zadržijo filtri, zaradi česar jih je treba redno prati in razkuževati, pri ventilatorskih konvektorjih pa redno menjati. Po filtriranju gre zrak v izmenjevalnik, kjer se hladi. Umazanija in mikroorganizmi, ki niso ostali na filtrih, pa se lahko zadržijo v izmenjevalniku. Tam se nabirajo nanosi in nastaja biofilm (nanosi mikroorganizmov). Nanose in biofilm je možno odstraniti iz izmenjevalnika le s temeljitim pranjem in razkuževanjem. Poleg tega, da se zrak v izmenjevalniku hladi, tam prihaja tudi do kondenzacije vlage iz zraka. Kondenzat se po lamelah izmenjevalnika zliva v drenažno ponev in se nato izloča iz prostora. Vlažne lamele izmenjevalnika in drenažna ponev so prav tako dobro gojišče za razvoj bakterij, plesni in glivic. Zaradi možnosti pojava bakterij, plesni in glivic je treba posebno pozornost nameniti vzdrževanju drenažne ponve, ki lahko pri nerednem čiščenju in razkuževanju postane razlog za nastanek alergij, bolezni in neprijetnih vonjav.

Razkuževanje Serviser po obeh razprši razkužilno sredstvo (običajno je to blaga alkoholna raztopina), pusti delovati nekaj minut in nato vse skupaj spere z vodo. Pri spiranju z vodo se tudi pokaže, ali cev, po kateri ta odteka, dobro tesni in je pretok nemoten. Povprečna klimatska naprava namreč med delovanjem izloči od enega do treh litrov vode na uro – če voda kje zastaja, se lahko pojavijo težave v delovanju klimatske naprave, prej ali slej pa se lahko voda izlije iz zbirne posode, kar pomeni najmanj madež na steni ali tleh. Čiščenje in razkuževanje notranje enote mora tako obsegati: pranje izparjevalnika, maske in druge mehanske opreme, razkuževanje izparjevalnika in filtra, čiščenje drenažne ponve in linije odvoda kondenzata ter drugo.

Čiščenje po korakih Poglejmo sam postopek čiščenja. V osnovi najprej podrobno preberite navodilo za uporabo klimatske naprave, v katerem imate tudi točna navodila za čiščenje. Preden se lotite čiščenja, obvezno izklopite napajalni kabel oziroma glavno stikalo naprave in se držite nekaterih osnovnih navodil, kot so, da za čiščenje ne uporabljajte bencina, razredčila, loščil ali insekticidov, ampak samo blage raztopine čistil. Prav tako ne uporabljajte grobih krtač, trdih gobic in podobnih pripomočkov. Vodoravnih lamel ne namakajte v vodi in jih ne izpirajte, voda za čiščenje pa ne sme imeti več kot 50 °C. Pazljivi bodite tudi z dotikanjem ventilatorja, ki ga ne smete pritiskati premočno, saj lahko poči ali se odlomi. Najprej s krpo očistite zunanji del klimatske naprave in potem pazljivo odstranite sprednjo ploščo. Sistemi odstranitve so različni, zato poglejte v navodila za točen postopek. Ploščo očistite s krpo, lahko jo sperete tudi z vodo, posebno razkuževanje pa ni potrebno. Naslednji korak je čiščenje zračnih filtrov (med njimi je lahko tudi platinast nanofilter). To so mrežice, ki prekrivajo toplotni izmenjevalnik in jih je mogoče odstraniti. S sesalnikom posesajte prah, lahko pa filter tudi sperete z vodo in potem posušite v senci. To čiščenje se priporoča vsakih 14 dni. Potem očistite še posebne filtre, ki so praviloma kvadratni. Na primer elektrostatični antialergijski encimski filtri, filtri za čiščenje zraka s srebrovimi ioni in drugi. Očistite jih tako, da najprej s sesalnikom posesate prah. Če umazanije na ta način ni mogoče očistiti, filter odstranite in ga z ohišjem potopite v mlačno vodo, nato pa ga sperite ter pustite, da se posuši v senci. Zamenjava filtrov je priporočljiva enkrat na leto, temeljito čiščenje pa vsake tri mesece.

Toplotni izmenjevalnik Lopute klimatske naprave je treba očistiti le enkrat na leto, kar praviloma opravi serviser med rednim letnim servisom klimatske naprave. Nekatere klimatske naprave pa omogočajo, da uporabniki sami odstranijo loputo za čiščenje. Če se boste tega lotili, spet najprej preberite navodila za uporabo, to opravite previdno, saj lahko z nestrokovnim ravnanjem poškodujete loputo ali mehanizem za usmerjanje zraka. Očistiti je treba tudi toplotni izmenjevalnik. Obstajajo različni kompleti za čiščenje, v bistvu pa so to posebni nastavki za sesalnik, očistite pa ga lahko tudi s krtačo sesalnika, vendar nežno, da ne poškodujete lamel. Za razkuževanje in čiščenje se uporablja posebna čistila oziroma pene v pršilu: čistilo enakomerno razpršite po toplotnem izmenjevalniku, ventilatorju in odtočnih kanalih, pazite pa, da pena ne pride v stik z električnimi komponentami. Rebra toplotnega izmenjevalnika so izdelana iz kot papir tankega aluminija in moramo paziti, da jih ne poškodujemo ali se na njih urežemo. Razpršeno peno pustimo delovati 10–15 minut, nato klimatsko napravo vključimo in izberemo način hlajenja ter razpihovanje z največjo močjo. Tako jo ob odprtih oknih stanovanja pustimo delovati 15–20 minut. Nekateri za čiščenje in razkuževanje uporabljajo medicinske raztopine za razkuževanje, verjetno pa so najboljša originalna in namenska pršila za čiščenje klimatskih naprav, ki se jih uporablja tudi za čiščenje reber zunanje enote, a s to razliko, da po končanem čiščenju vključimo klimatsko napravo na ogrevanje ter pustimo, da pena odteče in se rebra posušijo. (hh)

Ventilatorski konvektor V besedilu govorimo tudi o ventilatorskem konvektorju, zato poglejmo v nekaj besedah, kakšna naprava je to. Gre za sistem, podoben klimatski napravi. Sestavljen je iz hladilnega oziroma grelnega registra in ventilatorja ter je del sistema v večjih stavbah, večjih prostorih. Konvektorji niso povezani s prezračevalnimi kanali, ampak s cevmi ogrevalne oziroma hladilne vode (ki teče skozi register) in se jih uporablja tako za ogrevanje kot hlajenje. Poznamo več vrst izvedb ventilatorskih konvektorjev, in sicer stropne (horizontalne enote) in talne (vertikalne enote).