Mogoče ste že slišali za citronelo, eterično olje limonske trave, ki odganja različne vrste mrčesa, kupimo pa jo lahko v obliki olja ali v svečah. Toda ali je resnično učinkovita?

Kako citronela deluje? V nasprotju s splošnim prepričanjem vonj citronele za komarje ni strupen ali zoprn, temveč deluje tako, za zakrije vonj človeka, ki ga leteči krvosesi zato ne zaznajo. Komarji nas namreč bolj ali manj zaznajo po vonju – kemičnih snoveh in vonju na koži ter po ogljikovem dioksidu, ki ga izdihavamo. Citronela torej blokira signale, ki jih nehote pošiljamo v okolico. Idealno bi torej bilo, da bi prižgali svečo s citronelo in ves večer brez pikanja uživali na terasi, a ni tako preprosto. Razmere bi morale namreč biti idealne. Kaj to pomeni? Sveče in drugi repelenti za prostorsko rabo (v nasprotju s sredstvi, ki jih nanesemo na kožo) včasih ne opravijo svoje naloge, ker jih pač uporabljamo na prostem. Tu pa se srečujemo z vetrom, dežjem in vlago – elementi, ki razredčijo vonjavi oblak ter zmanjšajo njegovo učinkovitost v obrambi pred mrčesom.

Kaj pa ultrazvočni odganjalci komarjev? Odganjalci, ki delujejo na osnovi ultrazvoka, oddajajo frekvenco, ki je komarji menda ne prenesejo in nas zato pustijo na miru. A na žalost so raziskave pokazale, da nimajo nobenega vpliva na to, kako privlačni smo za komarje. Ena izmed študij je celo pokazala, da so zvočni in ultrazvočni odganjalci povzročili celo večje število pikov!

Ali zapestnice z repelentom delujejo? Rezultati so mešani. Raziskava, objavljena v Žurnalu znanosti o insektih, je pokazala, da je večina zapestnic z repelentom neučinkovita. Edina, ki resnično deluje, oddaja metoflutrin, nevrološki strup, ki odbija in celo ubija komarje. Ker gre za ne povsem nenevaren insekticid, je vprašanje, če bi takšno zapestnico resnično hoteli nositi. Z tiste, ki iščejo zapestnice, ki vsebujejo naravnejše sestavine, je verjetno primernejša tista, ki vsebuje mešanico cimeta, geranije, poprove mete, limonske trave in eugenola (snovi, ki jo najdemo v nageljnovih žbicah). A spet velja, da morajo biti razmere v okolju ugodne, torej brez vetra ali celo sapice, ki bi vonj odpihnila proč od telesa.

Naravna sredstva za odganjanje mrčesa Če povprašate »strička« Googla in v iskalno polje vpišete »naravna sredstva proti komarjem«, boste ugotovili, da menda pomaga vsako eterično olje in celo nekaj vrst zelenjave. A bodite skeptični! Sestavine, kot so absint, janež, bergamotka, nekatere vrste cedre in ciprese, modri evkaliptus, ingver, česen in geranija, se na preizkušanjih niso ravno dobro obnesle. Druge, denimo poper betel, klinčki, kokosovo olje, rdeči evkaliptus, lilija, drevo neem, pačuli ali bolhač, so strupene ali predrage, da bi jih predelali v učinkovite insekticide. Eksperimentiranje z zeliščnimi pršili proti insektom je morda varen in nežen pristop, a če niste izkušeni kemik, si lahko naredite več škode kot koristi.