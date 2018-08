Slovenski tenis je včeraj doživel novo razočaranje. Pred začetkom uvodnih dvobojev glavnega turnirja je v Portorožu odjeknila novica, da je nastop odpovedal Blaž Rola, na svetovni lestvici najvišje uvrščeni slovenski igralec, ki bi se moral danes v najbolj pričakovanem dvoboju prvega kroga pomeriti s prvim nosilcem in lanskim zmagovalcem Sergejem Stahovskim. Razlog je precej resen, saj je Ptujčan (243. na svetu) zadnje dneve preživel v izolski bolnišnici. Potem ko je dobršen del prejšnjega tedna treniral v Portorožu, se je počutil zelo slabo, nastop pa je odpovedal zaradi hiperkalcemije, povišanega kalcija v krvi.

Na najmočnejšem teniškem turnirju sezone bodo torej slovenski tenis zastopali drugoligaši, med katerimi je najvišje uvrščen na svetovni lestvici Nik Razboršek na 656. mestu. Aljaž Bedene (82.) ne tekmuje na turnirjih svetovnega izziva, Blaž Kavčič (277.) pa se je po besedah direktorja Teniške zveze Slovenije Gregorja Krušiča odločil, da bo raje nastopil na treh turnirjih svetovnega izziva na Kitajskem.

Resne težave Role

»Težko rečem, kaj bo odsotnost Role pomenila za portoroški turnir. Nisem zdravnik, da bi lahko komentiral njegovo odpoved, mu pa vsekakor želim čimprejšnje okrevanje,« je na včerajšnji tiskovni konferenci na enem od portoroških pomolov povedal Aljaž Kos, direktor portoroškega teniškega turnirja z nagradnim skladom 75.000 ameriških dolarjev. »Vem, da si je Rola, tako kot njegov celoten strokovni strokovni tim, do zadnjega trenutka želel nastopiti na domačem turnirju, a se žal ni izšlo. Prepričan sem, da bomo ne glede na to, kateri slovenski igralci igrajo v Portorožu, dostojno branili svoje ime. Turnir gre naprej in nadejamo se dobrih rezultatov,« pravi Kos.

Blaž Rola se ni skrival in je včeraj pozno popoldne stopil pred novinarje. »Prvič sem se soočil s hiperkalcemijo pred desetimi leti, ko naj bi jo dobil zaradi zloma gležnja. Po tistem sem raven kalcija v krvi spustil na zgornjo dovoljeno raven. Zakaj se je pojavila znova, ne vem. Vem le, da sem se počutil zelo slabo, da sem bil utrujen, nisem imel apetita, zvijalo me je v trebuhu in želodcu. V prihodnjih dneh bom v Gradcu in Ljubljani opravil nadaljnje preiskave. Sem zelo zaskrbljen. Šele ko najdemo vzroke za vnovičen pojav in jih odpravimo, bom razmišljal naprej o teniški karieri. Če bi bil zdrav, bi se po portoroškem turnirju odpravil v ZDA,« je pojasnil Blaž Rola.

Slovenske nastope med posamezniki je včeraj začel Aljaž Radinski. Slovenec je proti Nemcu Tobiasu Kamkeju v hudi vročini na osrednjem igrišču v dobri uri doživel teniško lekcijo, saj je dobil le dve igri. Radinski je bil po dvoboju zadovoljen, da je dal vse od sebe, spremljanje njegovega dvoboja pa je pokazalo, da je v sicer težkih razmerah naredil številne neizsiljene napake, ki jih je nekoč 64. igralec sveta s pridom izkoristil. »Nisem se predal vnaprej. Razmišljal sem o zmagi. A sem imel vmes zaradi vročine malce vrtoglavice, potem pa mi je bilo slabo, ker sem popil preveč tekočine,« je slikovito opisal dogajanje Aljaž Radinski. Za presenečenje je poskrbel Bošnjak Aldin Šetkić, ki je včeraj na osrednjem igrišču s 6:4, 6:2 premagal Dennisa Novaka. Avstrijec, ki se je na letošnjem Wimbledonu uvrstil v tretji krog, je bil celo favorit za turnirsko zmago.