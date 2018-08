Stoli so bili že zelo dotrajani, obiskovalci so jih gulili 15 let, toliko je minilo od zadnje zamenjave. Odslej je v parterju ena vrsta sedežev manj, razmik med vrstami je nekoliko večji, udobje za gledalce pa večje. Kinodvorovi stoli so dolga leta sloveli tudi po posebnosti: nanje so bile pritrjene ploščice z imeni donatorjev, filmofilov, ki so pripomogli k takratni prenovi. Aliki Kalagasidu pravi, da bodo ploščice v kratkem namestili na nove sedeže. Prenovo dvorane so sicer pokrili iz sredstev, ki jih je ustanoviteljica, mestna občina Ljubljana, v letošnjem letu namenila za investicijsko vzdrževanje.