Kritika filma Stalinova smrt: Totalno mimo

Ta Stalinova smrt v režiji Armanda Iannuccija (po stripovskem romanu La Mort de Staline Fabiena Nuryja in Thierryja Robina) je prav orgiastično burkaška in burleskna komedija s pretenzijo politične satire, a vseeno niti ni toliko smešna, kot je smešno vse drugo v zvezi z njo: tako prepoved prikazovanja tega filma v Rusiji kakor še bolj to, da je takšen ukrep še vedno najučinkovitejša oglaševalna poteza. Ni pa več smešno, če je zalegla tudi za kritiške slavospeve, vsaj tiste, ki se jih najde na Metacritic in Rotten Tomatoes. Je pa spet smešno, če se takšno komedijo kritizira zaradi »zgodovinskih netočnosti«, na primer takšne, da v letu Stalinove smrti pač ni bil vrhunec »stalinističnih čistk«, kot je ugotovil neki ameriški zgodovinar.