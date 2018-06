Kritika filma Šum Balkana: Spodletelost kot kreativnost

Film Šum Balkana režiserja Borisa Petkoviča , ki se je z glasbeno (in natančneje hip hop) tematiko v preteklosti že spopadel, dokumentira glasbeno potovanje Tomaža Groma po ulicah Maribora, Zagreba, Tuzle, Novega Sada, Prištine, Tirane in Skopja. V ospredju sicer ni toliko Grom, ta moščanski kontrabasist, improvizator in organizator, pač pa projekt, ki je konec leta 2014 rezultiral v koncertni predstavi Duša, šum, ventil in žica. Sam dogodek žal (še?) ni dobil svojega dokumenta, Petkoviča pa, temu primerno, zanima bolj proces kot rezultat. Kot smo sicer videli na četrtkovi premieri filma, ki bo v okviru glasbeno-filmskega programa Kinodvora na sporedu do srede, govoriti o rezultatu v tem primeru zlahka zgreši samo pripoved. Za premierno projekcijo so se namreč v filmu (in predstavi) nastopajoči glasbeniki pridružili na odru in pod njim – seveda raje v zvoku kot besedi.