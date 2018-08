Predstavniki Levice so namreč omenjenim petim strankam na današnjem srečanju predstavili predlog sporazuma o projektnem sodelovanju z manjšinsko vlado Marjana Šarca, ki so jim ga v pisni obliki poslali konec prejšnjega tedna.

Po neuradnih informacijah so v Levici predlagali, da bi imele stranke vsake tri mesece koordinacijo, na kateri bi dorekle projekte, pri katerih bi sodelovali. Pri tem bi bila Levica nosilka najmanj enega projekta. Za izvajanje projektov bi bile po predlogu Levice pristojne delovne skupine, v katerih bi sodelovali predstavniki vlade in Levice, ministrstva pa bi zagotavljala vse zahtevane informacije. Proračun in rebalans bi na delovni skupini uskladili vsaj štiri mesece pred obravnavo v DZ, izogibali pa bi se vlaganju interpelacij zoper ministre oziroma vlado.