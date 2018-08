Cerar je po sredinih pogovorih s pismom člane sveta stranke seznanil z odločitvijo Levice, da ne bo vstopila v koalicijo z LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS in da namesto tega predlaga projektno sodelovanje. Kot je navedel, med vsemi šestimi strankami še vedno ostaja aktualna podpora Marjanu Šarcu za mandatarja. »Se pa ob tem odpira vprašanje, ali bo na ta način mogoče oblikovati učinkovito vlado. V tem primeru bi namreč imeli manjšinsko vlado s projektno podporo Levice,« je izpostavil in dodal, da je do tega modela vlade »absolutni pridržek že izrazila Stranka Alenke Bratušek, ki je napovedala, da v primeru manjšinske vlade tudi oni v njej ne bi sodelovali z ministri (bi jo pa podprli na glasovanju v državnem zboru)«.

Cerar je člane sveta ob tem seznanil, da je pridržek izrazil tudi sam: »Prvič, ker o tem ne morem odločati sam, temveč svet naše stranke, in drugič, ker se mi zdi neprimerno kot osnovo za delovanje morebitne nove vlade sprejeti celotni kompromisni sporazum, dosežen z Levico, če le-ta v vladi sploh ne namerava sodelovati«.

»Slovenija nujno potrebuje stabilno vlado« Kot so za STA danes pojasnili v stranki, v pismu ni objavljenega nič pomembno novega ali presenetljivega. »Pomisleki, ki jih je vzbudila odločitev Levice o ne vstopu v koalicijo, so razumljivi in logični, vendar pa vsaj, ko govorimo o SMC, ne pomenijo dvoma o odločitvah, ki sta za stranko v kontekstu pogajanj za oblikovanje prihodnje koalicije najpomembnejši: 1. da si v SMC prizadevamo za oblikovanje levosredinske koalicije in 2. da gredo glasovi SMC v podporo Marjanu Šarcu za mandatarja prihodnje vlade. Vsakršno drugačno sklepanje na osnovi predsednikovega pisma je zmotno ali namerno zavajajoče,« so v stranki pospremili poročanje enega od medijev. Cerar je sicer že v sredo po pogovorih v izjavi novinarjem dejal, da manjšinska vlada ni najboljša rešitev. »Prihajamo v fazo pogajanj, ko je situacija za državo vedno bolj resna, kajti Slovenija nujno potrebuje stabilno vlado,« je tedaj dejal Cerar. Cerar je v pismu članom sveta izpostavil tudi, da sedanji osnutek koalicijskega sporazuma še vedno ni ovrednoten s finančnega vidika. »Šele ko bo jasna njegova javnofinančna vzdržnost, bo mogoče oblikovati dokončno besedilo koalicijskega sporazuma, se o njem na ustreznih ravneh odločati in uskladiti tudi način sodelovanja v koalicijo vključenih strank ter kadrovski razrez,« je zapisal. Pričakovati je, da se bodo o tem in tudi že o predlogu sporazuma o sodelovanju, ki ga bo do konca tedna pripravila Levica, pogovarjali na torkovi seji sveta stranke.