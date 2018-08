Marjan Šarec sestavlja koalicijo, njegovi partnerji pa pišejo pisma

Šesterica predsednikov sredinskih in levih strank bo danes spregovorila o sporazumu o sodelovanju med Levico in koalicijo LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS. Prvaki levosredinskih strank nadaljujejo pisanje pisem: zadnjega je sestavila predsednica SAB Alenka Bratušek in ga poslala kar vsem članom stranke.